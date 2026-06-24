全国に約200店舗を展開する人気ラーメン店「天下一品」の看板メニュー・こってりラーメン。今SNS上ではそんなこってりラーメンの食べ方についての議論が大きな注目を集めている。【動画】これぞ「天下一品に来た！」って感じ？きっかけになったのは、いがっぺ茨城さん（@postrogics）による「嫁が天下一品に一緒に行きたがらない理由は、僕がこの食べ方をするかららしい。これやりたくて行ってるようなもんなんだが…。みんな、や