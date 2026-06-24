「棺で眠る玉緒さんはテレビで見せていた姿と違い、髪を下ろしていて、生前いちばんお気に入りだったという和服を身にまとっていましたね。とてもきれいな顔をされていました」（参列者）6月9日、肺炎のために女優の中村玉緒さん（本名・奥村玉緒）が亡くなった。86歳だった。「親しみやすいイメージの玉緒さんですが、父の二代目中村鴈治郎さん、兄の四代目坂田藤十郎さんが共に人間国宝という、上方歌舞伎の名門一家の出のお嬢さ