山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月18日（木）に放送された同番組では、「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー24-25」を受賞した酒井ゆりやが自宅を紹介した。「もし恋人を自宅に招くなら？」というシチュエーションで、酒井は彼氏役を演じる番組スタッフをもてなしてドキドキさせ…。【映像】レースクイーン女王、へそチラ部屋着にお着替え！番組