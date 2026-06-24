自民党と日本維新の会はきょう（24日）、「副首都構想」の実現に向けた法案を国会に提出しました。今の国会での成立を目指す方針です。【写真を見る】【速報】自民・維新「副首都構想」実現に向けた法案提出 自民党内の異論うけ“特別区導入”の住民投票めぐる規定は削除自民・維新が衆議院に提出した法案では「副首都」の目的として▼災害時に政治や行政など「国家社会機能」の継続性を確保するほか、▼東京一極集中を是正す