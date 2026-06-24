タレントの大久保佳代子が２３日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、２０代の時に交際した男性から受けた驚きのデートＤＶを振り返った。専門家によると、夫婦同士の暴力は「ＤＶ」だが、結婚していない恋人同士の暴力を「デートＤＶ」と定義すると説明。大久保は「全然、バリバリあります」と切り出し「経済的なことで言ったら、お金を貸したまま返ってこない」とコメント。「あと暴力系もあって」と言い「