◇MLB アストロズ9-7ブルージェイズ(日本時間24日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が4打数3安打5出塁の大活躍。2試合連続ホームランを放った前回に続き、この日も安定した打撃を披露しました。21日のカブス戦から2戦連発と波に乗る岡本選手は、「4番・サード」でスタメン出場。初回の第1打席は四球、3回の第2打席こそ打ち取られましたが、5回の第3打席でも四球を選び、しっかりボールを見極めます。2点を追う7