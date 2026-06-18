モンチッチがミラーチャームになった！ 2026年6月発売「モンチッチ ぬいぐるみミラーチャーム」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「モンチッチ ぬいぐるみミラーチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「モンチッチ ぬいぐるみミラーチャーム」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
モンチッチ ぬいぐるみミラーチャーム
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・モンチッチ
・モンチッチ（ピンク）
・モンチッチ（ブルー）
・モンチッチ（グリーン）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「モンチッチ ぬいぐるみミラーチャーム」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「モンチッチ ぬいぐるみミラーチャーム」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
裏面が鏡仕様になった実用的なかわいいチャームカラフルなモンチッチたちがぬいぐるみミラーチャームになって登場しました。カプセルトイでありながら裏面が便利な鏡になっている実用性の高さが特徴です。約6.5cmのサイズ感でボールチェーンが付いているため、お気に入りのバッグや持ち物などいろんなところに見に付けて楽しむことができます。
詳細情報▼商品名
モンチッチ ぬいぐるみミラーチャーム
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・モンチッチ
・モンチッチ（ピンク）
・モンチッチ（ブルー）
・モンチッチ（グリーン）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)