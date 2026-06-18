ダイアモンド☆ユカイ、冷蔵庫を開けたら→“まさか”の物で骨折寸前のけが「KO寸前まで追い込まれるとは思わなかった」
ロックシンガー・俳優のダイアモンド☆ユカイ（64）が16日、自身のブログを更新。思わぬアクシデントで負傷したことを明かした。
【写真】痛そう…写真でけがを報告したダイアモンド☆ユカイ
ユカイは「悲劇は突然やって来た」と書き出し、包帯が巻かれた足の写真をアップ。「冷蔵庫を開けたその瞬間――なんとマヨネーズケースが降ってきた!!」と、思いがけない出来事を報告した。
落下したケースが足に直撃したとみられ、その後は「足の薬指が青く腫れ上がっていた」という。知人の医師に診てもらった結果、「ギリギリセーフ どうやら骨折は免れたらしい！」と説明し、大事には至らなかったことを伝えた。
ユカイは「みんなに話すと、『豆腐の角に頭をぶつけて骨折した』みたいな話に聞こえてしまうので少々恥ずかしいが……」と心境を明かし、「それにしても……まさかマヨネーズにKO寸前まで追い込まれるとは思わなかった」と予想外の負傷原因に驚きをつづった。
この投稿にファンからは、「大丈夫ですかー?!」「お大事になさって下さい」「LIVE前なので心配です。少しでも早く癒されますように」など、心配や励ましのコメントが寄せられている。
【写真】痛そう…写真でけがを報告したダイアモンド☆ユカイ
ユカイは「悲劇は突然やって来た」と書き出し、包帯が巻かれた足の写真をアップ。「冷蔵庫を開けたその瞬間――なんとマヨネーズケースが降ってきた!!」と、思いがけない出来事を報告した。
落下したケースが足に直撃したとみられ、その後は「足の薬指が青く腫れ上がっていた」という。知人の医師に診てもらった結果、「ギリギリセーフ どうやら骨折は免れたらしい！」と説明し、大事には至らなかったことを伝えた。
この投稿にファンからは、「大丈夫ですかー?!」「お大事になさって下さい」「LIVE前なので心配です。少しでも早く癒されますように」など、心配や励ましのコメントが寄せられている。