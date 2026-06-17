「美女3姉妹」「尊みがやばくて昇天」W杯現地レポート担当の影山優佳さんが大物と3ショット
日向坂46の元メンバーでタレント・女優の影山優佳さんが17日、自身のX(@KageyamaStaff)で「大好きなお姉さんたち」とのスリーショットを披露した。
現在開催中の2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で『DAZN』の現地レポートを担当している影山さん。「日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい。来年には女子ワールドカップが開催されます! なのでブラジルでも会いたいです」と綴って投稿したのは、日本女子代表(なでしこジャパン)のMF長谷川唯(マンチェスター・シティウィメン)、DF清水梨紗(リバプールウィメン)との写真だ。2選手とは以前から親交があることで知られる。
ファンからは「最高の3ショット」「美女3姉妹」「世界最強の3TOP!」「とんでもない豪華な女子会じゃないっすか」「尊みがやばくておばちゃん昇天する」「勝利の女神達」「三女神で、決勝までずっと応援お願いしまーす」などの声が寄せられた。
現在開催中の2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会で『DAZN』の現地レポートを担当している影山さん。「日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい。来年には女子ワールドカップが開催されます! なのでブラジルでも会いたいです」と綴って投稿したのは、日本女子代表(なでしこジャパン)のMF長谷川唯(マンチェスター・シティウィメン)、DF清水梨紗(リバプールウィメン)との写真だ。2選手とは以前から親交があることで知られる。
大好きなお姉さんたち❤️— 影山優佳 期間限定本人 & staff (@KageyamaStaff) June 17, 2026
日本、イングランド、アメリカで集えててうれしい。
来年には女子ワールドカップが開催されます!
なのでブラジルでも会いたいです☺️ pic.twitter.com/CaDSgzJBTg