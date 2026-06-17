ボートレース福岡のG3「オールレディース・LOVE FM福岡なでしこカップ」は17日の最終日12Rで優勝戦が行われ、竹井奈美（36）がカド4コースから差して1着。昨年7月18日の当地G3オールレディース以来の大会連覇となり、通算11回目の優勝を飾った（通算11回目、福岡では3回目）。2着に小野生奈、3着は戸敷晃美で福岡支部のワンツースリーとなり、3連単＜4＞＜1＞＜2＞は1万1200円（33番人気）。

レース直後のインタビューで竹井は「自分が一番ビックリしています。（1周1マークは）行き過ぎたんですけど、足が良かったので」と振り返った。

弟子の戸敷と一緒に戦った優勝戦については「とにかくスタートを入れて、お互い無事故で。結果はその後でって感じです」と語り、いい美酒が味わえそうですねの問いには「私がおごります」とおどけてみせた。

2016年6月7日のヴィーナスシリーズ第3戦でデビュー初優勝を飾り「相性が良く、昔から好きな水面」と相思相愛の福岡で最高の結果を残した竹井の次走出場は、30日から7月5日までのからつ「日本モーターボート選手会会長杯」を予定している。