グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」のポップアップストアが「あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース」に期間限定で登場。

期間中、ディズニーキャラクター「ベイマックス」のふかふかケーキや、「チップ＆デール」と「クラリス」の新作スイーツなどが販売されます☆

あべのハルカス近鉄本店「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」ポップアップストア

開催期間：2026年6月24日(水)〜7月7日(火)

営業時間：午前10時〜午後8時

会場：あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース

※人気商品のため早期完売の可能性あります

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

今回、あべのハルカス近鉄本店にポップアップストアがオープンします！

新パッケージで登場する「ベイマックス／アップルケーキ」や、夏らしいデザインがかわいい「チップ&デール／バニラチョコレートサンド」が初登場。

思わずわくわくしてしまう豊富なラインナップの一部を紹介していきます☆

ベイマックス／アップルケーキ

価格：4個入 881円(税込)／8個入 1,761円(税込)

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合があります

※4個入にオリジナルシールは入っていません。また、包装紙がけはありません

※8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っていません

ぎゅっとしたくなるかわいさの「ベイマックス／アップルケーキ」

中には「ベイマックス」の赤いパワードスーツをイメージしたジューシーなりんごジャムと、真っ白ボディのようななめらかミルククリームがとろ〜り詰め込んであります。

「ベイマックス」のように柔らかなふかふかスポンジで優しくコーティング。

ひとくち頬張れば、心もとろんと癒やされそう☆

つぶらな瞳をした「ベイマックス」デザインのふかふかスポンジケーキは全部で6種類。

ランダムで入っているので、どの「ベイマックス」に出会えるかはお楽しみです。

さらに、真っ赤なパッケージが目を引く8個入ボックスは、ぷくぷくツルンとかわいい｢ベイマックス｣シール入り。

ぷっくり立体的なデザインがかわいいオリジナルシールです。

スマートフォンや手帳など、好きなところに貼って楽しめます。

ベイマックス／エコバッグ

価格：

・単品 1,201円(税込)

・ベイマックス/アップルケーキ 4個入 エコバッグセット 1,980円(税込)

・ベイマックス/アップルケーキ 8個入 エコバッグセット 2,802円(税込)

つぶらな瞳でこちらを見つめる「ベイマックス」がかわいいエコバッグ。

表裏で全く異なる楽しいデザインがポイントです。

小さく折りたためば、カバンにもしまいやすい！いつでもどこでも「ベイマックス」がおともします。

「ベイマックス/アップルケーキ」とのセットは、プレゼントにもおすすめです。

ベイマックス／バスタオル

価格：1,980円(税込)

全長約120センチの大判バスタオルには、キャンディーを持った「ベイマックス」を大胆にデザイン。

肩にさっと羽織れば、「ベイマックス」の柔らかボディにぎゅっと包みこまれているような気分になれそうです。

ベイマックス／ステンレスタンブラー

価格：1,980円(税込)

ハートをぎゅっと抱きしめる「ベイマックス」と、裏に「モチ」がデザインされたかわいいタンブラー。

オフィスやおうちで元気をくれそうな真っ赤なカラーリングが、「ベイマックス」ファンにはたまらないデザインです。

冷たいドリンクが手放せないこれからの季節に大活躍します。

チップ＆デール／バニラチョコレートサンド

価格：8枚入 1,188円(税込)／スペシャル缶(12枚入) 2,181円(税込)

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がありま

※包装紙がけはありません

3匹で夏のバカンスを楽しむ様子がかわいい「チップ＆デール/バニラチョコレートサンド」

なかよしコンビ｢チップ&デール｣と、憧れの｢クラリス｣との甘いひとときにメロメロになってしまいそうな8枚入ボックスに、

泳ぐのも波乗りも一緒に楽しむ「チップ&デール」がかわいいスペシャル缶が用意されています。

見ているだけで、常夏のリゾートにいるようなうきうきした気分になれそう！

中のお菓子には、バニラアイスのような香り溢れるホワイトショコラを木の実が大好き｢チップ｣と｢デール｣も大満足のチョコナッツ生地にサンド。

お菓子の絵柄は全部で4種類からランダムで入るため、何が出るかはあけてからのお楽しみです。

新パッケージで登場する「ベイマックス／アップルケーキ」や、夏らしいデザインがかわいい「チップ&デール／バニラチョコレートサンド」が初登場。

あべのハルカス近鉄本店に2026年6月24日より期間限定でオープンする「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」ポップアップストアの紹介でした☆

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