DEAN FUJIOKA（ディーン・フジオカ）が6月17日(水）、自ら作詞・作曲を手がけた新曲「Loved One」を各音楽配信サービスにてリリース、また、同曲Music Videoが公開された。

【MV】DEAN FUJIOKA「Loved One」Music Video

「Loved One」は、現在放送中の、DEAN FUJIOKAが主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』主題歌。

「人の生と記憶」、そして「誰もが誰かに愛されていた存在であること」をテーマに、日常に宿るささやかな出来事や、大切な人と過ごした時間の積み重ねを、温かくも切ない言葉とメロディーで紡ぎ出す楽曲。

飾らず真っすぐに届く言葉と、透き通るような歌声が織りなす王道バラードは、ドラマの物語と共鳴し、聴く者の心に深く寄り添う一曲となっている。

また、公開されたMusic Videoには、俳優の川島海荷、伊島空が出演。監督は、人物の繊細な感情描写に定評のある映像監督・こささりょうまが務めた。

本作では、恋人たちが過ごした何気ない日常を通して、一つの“愛の形”を描写。誰かを想って作る食事、何気なく交わされる言葉、部屋に残る生活の気配など、ありふれた日々の断片を丁寧に映し出されている。

■リリース情報

DEAN FUJIOKA

New Digital Single

「Loved One」

2026年6月17日（水）配信

各ダウンロード＆ストリーミングサイトにて配信

※フジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』主題歌



☆タイアップ情報

フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』

毎週水曜 22時～22時54分 放送中

放送局：フジテレビ系

ディーン・フジオカ、瀧内公美、八木勇征、綱 啓永、安斉星来、川床明日香、草川拓弥、上川拓郎、小松和重 ／ 山口紗弥加 他

■DEAN FUJIOKA（ディーン・フジオカ） プロフィール

1980年8月19日生まれ、福島県出身。2004年に香港でモデルの活動をスタートし、映画『八月の物語』(05)の主演に抜擢され、俳優デビュー。2006年に台北へ拠点を移しドラマ・映画に出演。2009年には音楽制作の拠点をジャカルタに置き、シンガーソングライターとしての活動も開始。

日本では2015年NHK連続テレビ小説『あさが来た』の五代友厚役でブレイク。以降、数々のドラマや映画で主演を務める。

音楽活動では、TVアニメ『ユーリ!!! on ICE』のOPテーマ「History Maker」が国内外で大ヒット。2023年には自身初となる日本武道館公演を成功させるなど、俳優・ミュージシャンとしてグローバルに活躍の場を広げている。

現在はフジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』で主演。また先日最終回を迎えた『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』では国民プロデューサー代表を務めた。