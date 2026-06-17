杉浦太陽、同い年の友だちと遊ぶ第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子公開「つかまり立ちしてて可愛い」「キューアグ起こす」と反響
【モデルプレス＝2026/06/17】俳優の杉浦太陽が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。友だちと遊ぶ次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を披露し、話題となっている。
【写真】辻ちゃん夫「キューアグ起こす」同い年の友だちと遊ぶ0歳次女の様子
杉浦は「昨夜はユメの同い年のお友だちが来たよ」とコメントを添え、写真を投稿。夢空ちゃんと、遊びに来たという赤ちゃんと女の子が、ベビーサークルの中のアンパンマンのプレイテーブルを囲んで遊んでいる様子を披露した。夢空ちゃんはテーブルを支えにつかまり立ちしてこちらに振り返り、真面目な表情でカメラを見つめている。
この投稿は「楽しそうだね」「プリティーがいっぱい」「大きくなったね」「もうお友だちと遊べるんだね」「ぷっくりお手手がたまらん」「カメラ目線ありがとう」「つかまり立ちしてて可愛い」「キューアグ起こす」と反響を呼んでいる。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃん夫「キューアグ起こす」同い年の友だちと遊ぶ0歳次女の様子
◆杉浦太陽、次女が遊ぶ様子公開
杉浦は「昨夜はユメの同い年のお友だちが来たよ」とコメントを添え、写真を投稿。夢空ちゃんと、遊びに来たという赤ちゃんと女の子が、ベビーサークルの中のアンパンマンのプレイテーブルを囲んで遊んでいる様子を披露した。夢空ちゃんはテーブルを支えにつかまり立ちしてこちらに振り返り、真面目な表情でカメラを見つめている。
◆杉浦太陽の投稿にと反響
この投稿は「楽しそうだね」「プリティーがいっぱい」「大きくなったね」「もうお友だちと遊べるんだね」「ぷっくりお手手がたまらん」「カメラ目線ありがとう」「つかまり立ちしてて可愛い」「キューアグ起こす」と反響を呼んでいる。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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