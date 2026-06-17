「ゼッテリア」夏にぴったりな“グリーンレモネード”ドリンク2種発売へ 390円から
バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、24日から期間限定で、夏にぴったりなドリンク『ゆず香るグリーンレモネードソーダ』『グリーンレモネードペプシ』を販売する。
【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」試食レポ
ゼッテリア『グリーンレモネードソーダ』は、シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、爽やかな酸味とキレのあるほろ苦さが特長の、夏にぴったりなソーダドリンク。
『ゆず香るグリーンレモネードソーダ』は、ゆずソーダにレモンシロップとグリーンレモンを合わせた商品で一口飲むと、ゆずの香りがふわりと広がり、レモンの清涼感とともに炭酸がシュワッと弾ける。ゆずのやさしい風味とレモンのすっきりとした酸味が調和する、爽やかな味わいとなっている。
『グリーンレモネードペプシ』は、『ペプシコーラ』にレモンシロップとレモンを合わせたドリンク。爽やかなレモンと、甘みとコクのあるペプシコーラが調和した、飲みごたえのある一杯に仕上がっている。
これらは、一部店舗を除く269店舗で9月上旬まで販売予定（6月17日時点／なくなり次第終了／機器調整により販売していない場合あり）。
■商品価格
『ゆず香るグリーンレモネードソーダ』：Mサイズ390円、Lサイズ490円
『グリーンレモネードペプシ』：価格：Mサイズ390円、Lサイズ490円
【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」試食レポ
ゼッテリア『グリーンレモネードソーダ』は、シチリア産レモンの果汁入りレモンシロップと、皮ごと使用したグリーンレモンを合わせた、爽やかな酸味とキレのあるほろ苦さが特長の、夏にぴったりなソーダドリンク。
『グリーンレモネードペプシ』は、『ペプシコーラ』にレモンシロップとレモンを合わせたドリンク。爽やかなレモンと、甘みとコクのあるペプシコーラが調和した、飲みごたえのある一杯に仕上がっている。
これらは、一部店舗を除く269店舗で9月上旬まで販売予定（6月17日時点／なくなり次第終了／機器調整により販売していない場合あり）。
■商品価格
『ゆず香るグリーンレモネードソーダ』：Mサイズ390円、Lサイズ490円
『グリーンレモネードペプシ』：価格：Mサイズ390円、Lサイズ490円