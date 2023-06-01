　17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比90円高の6万9460円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては55.50円高。出来高は9247枚となっている。

　TOPIX先物期近は4020ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.86ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69460　　　　　 +90　　　　9247
日経225mini 　　　　　　 69465　　　　　 +90　　　167612
TOPIX先物 　　　　　　　　4020　　　　 +21.5　　　 11745
JPX日経400先物　　　　　 36405　　　　　+245　　　　 306
グロース指数先物　　　　　 709　　　　　　+5　　　　 300
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース