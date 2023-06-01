日経225先物：17日2時＝90円高、6万9460円
17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比90円高の6万9460円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては55.50円高。出来高は9247枚となっている。
TOPIX先物期近は4020ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69460 +90 9247
日経225mini 69465 +90 167612
TOPIX先物 4020 +21.5 11745
JPX日経400先物 36405 +245 306
グロース指数先物 709 +5 300
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4020ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.86ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69460 +90 9247
日経225mini 69465 +90 167612
TOPIX先物 4020 +21.5 11745
JPX日経400先物 36405 +245 306
グロース指数先物 709 +5 300
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース