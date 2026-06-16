Amazon（東京都目黒区）が、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を7月10日深夜0時から4日間にわたって実施します。食料品や日用品のほか、猛暑対策アイテムなど、前年を上回る300万点以上の商品を特別価格で販売します。同月7日深夜0時から同月9日午後11時59分までの3日間には「プライムデー先行セール」も開催します。

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同月13日午後11時59分まで行われる今年のプライムデーでは、「iPhone Air」「AirPods Pro 3」「Apple Watch SE 3」が日本で初めてセール対象として登場します。同商品3種類は、先行セールにも登場。さらに、7月10日プライムデー開始当日には「iPhone 15」と「iPhone 16e」が特別価格になるということです。

また、「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」も実施。期間中にキャンペーンにエントリーすると、買い物対象期間中に合計1万円（税込み）以上の買い物をすると、条件達成状況に応じて追加分のAmazonポイントが還元されます（上限は1万ポイント、期間限定ポイント）。プライム会員などの人は、さらに特典が受けられるということです。大抽選会では最大10万ポイントが当たるチャンスもあります。

同キャンペーンのエントリーは6月16日午後2時〜7月13日午後11時59分。対象となる買い物期間は7月7日深夜0時〜同月13日午後11時59分までです。