SPYAIR、新曲「Awake」デジタルリリース決定！アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』OP主題歌

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SPYAIRの新曲「Awake」が、7月3日にデジタルリリースされることが決定。あわせてアートワークが公開された。

■「Awake」を使用したアニメメインPVも公開

「Awake」は、7月2日よりMBS／TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送開始となるアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期オープニング主題歌。

SHOCHIKU animeチャンネルでは、本楽曲を使用したアニメメインPV第2弾が公開となった。

『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』は、講談社『ヤングマガジン』で連載中の、累計発行部数300万部を突破した人気作品。

GoHands制作によるTVアニメ化が決定しており、放送開始前から大きな注目を集めている。アニメの世界観とともに、主題歌「Awake」にも注目だ。

そして、発売と同時にソールドアウトとなった、SPYAIR恒例の単独野外ライブ『JUST LIKE THIS』史上初の海外公演となる韓国公演の追加チケット販売が、6月16日20時より開始。日本公演のチケットも6月16日23時59分までオフィシャル先行予約受付中だ。

■SPYAIRコメント

「Awake」は、“目を覚ます”という意味だけではなく、

迷いや痛みごと抱えたまま、それでも前に進もうとする気持ちを込めた曲です。

止まっていた感情が動き出す瞬間みたいなものを、疾走感のあるサウンドに乗せました。この曲が、新しい一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

■リリース情報

2026.07.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Awake」

■関連リンク

アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』番組サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/jukishi-anime/

SPYAIR OFFICIAL SITE

https://www.spyair.net/