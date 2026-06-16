株式会社ニコンイメージングジャパンは、「ZR CFexpressメモリーカードセットキャンペーン」を6月19日（金）から実施する。

「ZR」ボディ単体、もしくは「ZR 24-70 レンズキット」を購入すると、CFexpress Type Bメモリーカード 165GBが1枚同梱される数量限定のキャンペーン。予定数量に達し次第終了となる。

日本国内に出荷された製品に同梱されるため、海外からの輸入品や海外の販売店で購入された場合は対象外となる。

また、無料のニコンイメージング会員への登録および製品登録を行うことで、通常1年間のメーカー保証期間が2年に延長される「保証期間1年延長サービス」も適用される。

「ZR」はニコンが2025年10月に発売した「Z CINEMA」シリーズに属する35mmフルサイズセンサー搭載のZマウントカメラ。2024年に子会社化したREDのカラーサイエンスを実現するRAWフォーマット「R3D NE」の内部収録や、12bit 6K60pおよび4K120pなどの記録に対応する。

キャンペーン名

「ZR CFexpressメモリーカードセットキャンペーン」

実施内容

2026年6月19日（金）より、対象製品の化粧箱にCFexpress Type Bメモリーカード 165GBを1枚同梱（※なくなり次第終了）

対象製品

ZR ZR 24-70 レンズキット