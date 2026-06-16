松岡昌宏、酔って自宅まで送り届けたアイドル明かす「“これ、写真撮られたらどうしよう”と思って…」
元TOKIOの松岡昌宏（49）が、13日放送のテレビ東京『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（土曜 深0：55）に出演。酔って自宅まで送り届けたアイドルの名前を明かした。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
番組では、東京・五反田の飲食店で、松岡昌宏、博多大吉がゲストの市井を迎え、食事を楽しみながらトークを展開。市井のモーニング娘。卒業後の生活などについて話を聞いた。
その中で、市井は「私、卒業したのが10代だったんで、メンバーとともに一緒に年齢を重ねてないんですよ。メンバーと一緒にお酒を交わすっていうことがないから。松岡さんがうらやましい。（元モー娘。の保田）圭ちゃんと一緒に飲んだりとかもしてるって」と話した。
松岡は「ケメ（保田圭）なんかは全然飲みましたね。がんがん飲みますよ」と即答。さらに「あいつ、初めて飲んだ時、酔っぱらいすぎてちょっと粗相したんで、（保田の）マンションの下まで送って行ったんですよ。で、送って行ったんですけど、“これ、写真撮られたらどうしよう”と思って、一応側転しておきましたからね。（週刊誌などに）写真撮られた時用に。“保田圭のマンションの下で側転するTOKIO松岡”って出た時のことを考えて。ネタになるだろうっていう」と当時のエピソードを明かしていた。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
番組では、東京・五反田の飲食店で、松岡昌宏、博多大吉がゲストの市井を迎え、食事を楽しみながらトークを展開。市井のモーニング娘。卒業後の生活などについて話を聞いた。
その中で、市井は「私、卒業したのが10代だったんで、メンバーとともに一緒に年齢を重ねてないんですよ。メンバーと一緒にお酒を交わすっていうことがないから。松岡さんがうらやましい。（元モー娘。の保田）圭ちゃんと一緒に飲んだりとかもしてるって」と話した。