プロ野球ロッテの前監督・吉井理人氏（61）が、楽天の新監督に就任する。複数のメディアが2026年6月16日に報じた。「ガチで吉井監督には頑張ってもらいたい」報道によると、19日にZOZOマリンスタジアムで再開されるリーグ戦のロッテ戦からチームを指揮するという。楽天は今季、三木肇監督（49）体制の元、スタートを切った。チームは開幕から低迷し、巻き返しを図ったセ・パ交流戦では、パ・リーグの他チームが好調の中、9日時点で