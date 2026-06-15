タレントのマツコ・デラックスが１５日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。東京２３区の北エリア「東京ノース」が若い女性に人気となっていることについて私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、東京の北区、板橋区、豊島区、練馬区の「東京ノース」と呼ばれるエリアが若い女性の人気を集めているという記事を紹介。