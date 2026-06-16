小学校の教師が、女子児童の体育着に下半身を押しつけた疑いで再逮捕されました。再逮捕された東京都内の小学校教師、若松晃司郎容疑者（40）は2024年、自宅で女子児童（当時9歳）の体育着に下半身を押しつけた疑いが持たれています。押収されたタブレットに犯行の様子を撮影した動画が残っていたことから、事件が発覚しました。若松容疑者はこれまでに、別の女子児童のスカートの中を盗撮したほか、水筒や水着に下半身を押しつけ