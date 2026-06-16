小野田紀美経済安全保障担当大臣が2026年6月15日にXを更新。コスプレに関する自身の「捏造」された発言について注意喚起した。私はコスプレに対してこんな話などしていません発端となったのはアメリカのトランプ大統領がSNSで人気アニメ「NARUTO -ナルト-」に扮したアニメーション動画を投稿したこと。これについて小野田大臣は12日の会見で「一般論として申し上げれば、著作権を利用する際は、著作権者の許諾を得て利用することが