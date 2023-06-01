テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）が、15日深夜放送され、最終回を迎えた。【写真】最終回はこのメンツ！『あのちゃんねる』きょう深夜放送の放送内容＆ゲスト番組冒頭、画面左上に騒動前の収録であることを表す「※5月10日に収録」とテロップを表示。一方でインドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする『やっぱり家が好き』の第3弾となるこの日の放送は、ゲス