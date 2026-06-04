6月下旬発売予定の 「EOS R6 V」 好調に推移する動画カメラ キヤノンがVlogなど動画クリエイターにフォーカスしたカメラを発売したのは、2023年の「PowerShot V10」であった。ビデオカメラではなく、コンパクトデジカメの技術をベースにした縦型のモデルである。 ここが基軸になり、2025年のレンズ一体型「PowerShot V1」は、コンデジ受難の時代の中で大きな注目を集めた。またすぐこれに続いてAPS-Cサ