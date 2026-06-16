ＮＨＫ総合で１５日に放送されたサッカー北中米Ｗ杯の「日本対オランダ」（午前５時）の世帯平均視聴率が２７・１％だったことが１６日、分かった。個人視聴率は１４・８％だった。月曜早朝の午前５時キックオフにもかかわらず、異例の高数字をマークした。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）瞬間最高視聴率は午前６時５４分と５５分、試合が終了する場面で世帯３４・９％、個人１９・７％をマークした。８大会連続８度