物価高対策で付与された東京都港区のデジタル地域通貨「みなトクＰＡＹ」のポイントを不正に入手したとして、警視庁下谷署は１５日、同区の職業不詳の少年（１５）を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。発表によると、少年は３月４〜６日、同区の男女４０人に配布された、みなトクＰＡＹのポイントを得るための「ギフトコード」を、自身のスマートフォンの専用アプリに入力し、計４０万円相当のポイントを得た疑い。「間違いあ