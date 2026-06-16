タレントのベッキー（42）が、15日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜深0：15）最終回に出演。あのの“塩対応”にクレームをつけた。【写真】『あのちゃんねる』最終回のメンバーこの日の放送は、インドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする『やっぱり家が好き』の第3弾。ゲストのシソンヌ・長谷川忍、Aぇ! group・末澤誠也、ベッキーとともに、お悩み相談ゲス