「超本気なGRカローラ」がここに爆誕！2026年6月2日、GAZOO Racingはトヨタの4WDスポーツ「GRカローラ」をさらに磨き上げた究極のハイパフォーマンスモデル、新型「GRMNカローラ」を世界初公開しました。GRMNカローラの開発において最大のテーマとなったのが、世界一過酷なサーキットとも称されるドイツ・ニュルブルクリンクでの徹底的な走り込みです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがトヨタの新型「最強カローラ」で