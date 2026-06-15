フリーアナウンサーの有働由美子（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。アレルギーの症状で体中がパンパンに腫れたことを報告した。有働は「先日、疲労と二日酔いで食べた何かのアレルギーが出て身体中パンパンに腫れました」とつづり、発疹で真っ赤に腫れた腕の写真を投稿。暑い時の飲酒はいつも以上に水分摂取に気をつけてください（説得力ねぇ。。。）と呼びかけた。この投稿にフォロワーからは「お大事にしてくだ