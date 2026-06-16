現在の生活は「これを不幸だって言ったらマジでバチ当たる」お笑い芸人まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。50歳を迎えた現在の結婚願望や、周囲の既婚者たちを見て感じているという独自の人生観を赤裸々に明かした。【写真】現在の生活を満面の笑みで語るまちゃまちゃ現在50歳を迎え、独身を貫くまちゃまちゃは、自身の結婚願望については「とっくのとうに失われました」ときっ