久保との激しい接触によって批判を受けているドゥムフリース(C)Getty Images日本代表とオランダ代表の一戦で起きたアクシデントが波紋を呼んでいる。現地時間6月14日、日本は北中米ワールドカップ（W杯）のグループF初戦で、オランダと対戦。国際サッカー連盟（FIFA）の世界ランキングで8位に食い込む強国に対して、2度のビハインドを追いつく気迫の戦いで、2-2と引き分けた。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング