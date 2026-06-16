今日6月16日は、北海道から中国地方にかけてはおおむね晴れて、洗濯日和となるでしょう。昨日15日は梅雨寒となった関東も暑くなりそうです。四国や九州は所々で雨が降るでしょう。沖縄や奄美は午前中を中心に大雨に警戒が必要です。北海道〜中国地方は広く晴れ洗濯チャンス北海道から中国地方にかけては高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。日差しの届く時間が長い見込みです。明日17日以降は曇りや雨の日が多くなるため