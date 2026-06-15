最新の全国映画動員ランキング（6月12日〜14日の3日間集計、興行通信社調べ）は、今週の動員ランキングは、アントワーン・フークア監督が、“キング・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソン”を描いた『Michael／マイケル』が、初日から3日間で動員67万2000人、興収10億9000万円をあげ初登場1位に輝いた。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアルマイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが主演を務め、共演はコールマン