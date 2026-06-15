シンガー・ソングライターのさだまさし（74）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。23年に芸能界を引退した大物との2ショットを披露し反響を呼んでいる。さだは「まっサンデースペシャル東山紀之さんと」とつづり、23年いっぱいで芸能界を引退し、現在はSMILE-UP.（旧ジャニーズ事務所）の社長を務める東山紀之氏との2ショットを公開した。これにファンからは「ヒガシーーー！！と叫んでしまいました…」「びっくり