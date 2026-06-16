アイスクリーム商品の希望小売価格を巡ってカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は１６日午前、大手製菓会社など６社に対し、独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で立ち入り検査を始めた。アイス業界でカルテルを巡る調査は初めて。公取委は昨今の物価高騰の影響で各社が値上げを繰り返す中、互いに動向を共有して同時期に価格を引き上げていたとみて本格的な調査に乗り出す。立ち入り検査を受けているのは、「