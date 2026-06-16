【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、オランダ戦（２△２）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整を開始した。＊＊＊この日は帯同しているＵ―１９日本代表と非公開で練習試合（４５分×１本）を行った。日本協会からスコアと得点者が発表され、２―０で日本代表勝利し、ＦＷ小川航基とＦＷ町野修斗がゴールを挙