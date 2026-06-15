チュニジア代表を率いるサブリ・ラムシ監督が解任の危機に瀕しているようだ。15日、フランスメディア『RMCスポーツ』が報じた。FIFAワールドカップ2026・グループF第1節が14日に行われ、チュニジア代表はスウェーデン代表と対戦。開始7分に先制点を奪われると、30分にも追加点を献上。前半終了間際に1点を返したものの、後半に3点を決められ、1−5で敗戦を喫した。重要な初戦を落としてしまったチュニジア代表だが、ラムシ監