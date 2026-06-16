ＡＩ（人工知能）などテクノロジーへの期待から、米国の株式市場は熱狂が続いている。その象徴ともなる史上最大の上場である。新たな時代への扉を開くのか、過大な評価というリスクが潜んでいるのか。その行方は世界経済にも大きな影響を及ぼそう。実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースＸが米ナスダック市場に株式を上場した。型破りな数字が並ぶ結果となり、その衝撃は大きい。１２日の終値で時価総額は約