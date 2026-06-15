皆さんはクルマを乗り換えるとき、今乗っているクルマをどのように手放すでしょうか。多くの人は新しいクルマを買うお店に“下取り”として売却することが多いでしょう。状況によっては下取りは最善策ですが、高リセールのポテンシャルを秘めたクルマを手放す際は“売り方”の工夫をするだけで手元に残るお金が変わってきます。今回は、私の友人が「ランドクルーザー250」を売却した際のノウハウを紹介します。◆はじまりは1通