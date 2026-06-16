サッカー日本代表は15日、ワールドカップ北中米大会の1次リーグ初戦で強豪オランダと対戦。2-2の引き分けに終わった。【衝撃画像】「ピチピチすぎ」「目のやり場に困る」「可愛すぎる」“大胆なミニスカユニフォーム姿”の超人気元アイドルを写真で見る元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この試合をどう見たのか。話を聞いた。サッカー日本代表©JMPA◆◆◆「勝ち点3の価値に等しいぐらいの