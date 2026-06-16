MLBは15日（日本時間16日）、オールスター戦のファン投票第1回中間結果を発表。ドジャースの大谷翔平投手（31）が両リーグ最多となる116万5133票を獲得した。大谷はナ・リーグ指名打者部門で2位のシュワバー（フィリーズ）に約34万票差を付け、全選手でトップの票を集めた。このままトップを守れば、初めてMLB全体のオールスター最多得票者となる。また、ドジャースは一塁手部門でフリーマン（87万606票）、三塁手部門でマン