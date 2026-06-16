サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は、１次リーグＦ組のオランダ戦（１４日、ダラス）から一夜明けた１５日、オランダ戦の先発組をのぞき、米テネシー州ナッシュビル近郊でＵ−１９日本代表と非公開で練習試合を行い２−０で勝利した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、第２戦の相手・チュニジアついて「奇妙ですよね」と印象を語った。チュニジア代表はスウェーデン代表との１次リーグ第１戦で１−５と大敗。