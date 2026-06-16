お笑いタレントお見送り芸人しんいち（41）が15日夜、Xを更新。最近、何らかの事態が起きていたことをうかがわせる投稿をした。しんいちは「ここ数週間SNSをやめていました。色々と理由がありました。全てが分かり、全て解決しました。ご心配おかけしました」と書き出した。そして「近々、ご覧頂けると思います」と書きつつ「とにかく今、心が追いついてません。許しません」と意味深な言葉で締めくくった。この投稿に対し「何があ