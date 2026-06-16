◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は2―2で引き分けた1次リーグF組初戦オランダ戦から一夜明けた15日（日本時間10日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで調整した。非公開でオランダ戦先発以外のメンバーがU―19日本代表と練習試合（45分×1）を行い、2―0で勝利。サポート選手のDF吉田はU―19側でプレーした。練習後にDF板倉主将が取材に応じ、20日（同21日）の第2戦で対戦するチュニ