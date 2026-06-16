芸人を諦めかけるもブレイク「やっと見返せるときが来た」お笑い芸人・まちゃまちゃ（50）が、13日配信の『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」に出演。借金が膨れ上がった過去と、生活を一変させた『エンタの神様』への感謝を語った。【写真】『エンタの神様』でブレイク、借金返済を経て…現在の職場で笑顔のまちゃまちゃ番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気の