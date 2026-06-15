宝塚歌劇団、トップスター“ぬいぐるみ化” 月組・鳳月杏、雪組・朝美絢、星組・暁千星、宙組・桜木みなと【概要】
宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」（宝塚クリエイティブアーツ）は、宝塚歌劇として初めてとなる、宝塚歌劇団 花組・月組・雪組・星組・宙組の5組のトップスターをモデルにしたチェーン付きぬいぐるみ『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』を、7月1日に発売する。
【画像】『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』バッグ着用のイメージ＆イラスト版も
『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』は、宝塚歌劇団のトップスター、花組・永久輝せあ、月組・鳳月杏、雪組・朝美絢、星組・暁千星、宙組・桜木みなとが、ヘアスタイルや舞台メイク、表情までを自ら細やかにプロデュースし、それぞれの舞台上での個性を細部にわたって表現。
ぬいぐるみらしい愛らしさを持ちながらも、サテン素材の組カラー燕尾服を格調高く着こなす姿に。舞台の華やかさと気品を感じさせる、宝塚歌劇ならではのぬいぐるみに仕上がった。
「ご観劇のお供としてはもちろん、日々のおでかけから旅行の思い出作り、記念撮影、そしてご自宅での癒しのひとときまで。いつでもどこでもこの小さなスターたちと一緒にお過ごしください」と呼びかける。
ぬいぐるみのイラストを使用したグッズの発売も予定する。
■商品情報
TAKARAZUKA スターぬいぐるみ（5種） ボールチェーン付き
永久輝せあ・鳳月杏・朝美絢・暁千星・桜木みなと
価格：各4300円（税込）
サイズ：約H16.5センチ×W10センチ ※衣装の着脱はできない
発売日 2026年7月1日（水）
販売場所
キャトルレーヴ各店 （宝塚店・東京店・梅田店）
キャトルレーヴオンライン
【画像】『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』バッグ着用のイメージ＆イラスト版も
『TAKARAZUKA スターぬいぐるみ』は、宝塚歌劇団のトップスター、花組・永久輝せあ、月組・鳳月杏、雪組・朝美絢、星組・暁千星、宙組・桜木みなとが、ヘアスタイルや舞台メイク、表情までを自ら細やかにプロデュースし、それぞれの舞台上での個性を細部にわたって表現。
「ご観劇のお供としてはもちろん、日々のおでかけから旅行の思い出作り、記念撮影、そしてご自宅での癒しのひとときまで。いつでもどこでもこの小さなスターたちと一緒にお過ごしください」と呼びかける。
ぬいぐるみのイラストを使用したグッズの発売も予定する。
■商品情報
TAKARAZUKA スターぬいぐるみ（5種） ボールチェーン付き
永久輝せあ・鳳月杏・朝美絢・暁千星・桜木みなと
価格：各4300円（税込）
サイズ：約H16.5センチ×W10センチ ※衣装の着脱はできない
発売日 2026年7月1日（水）
販売場所
キャトルレーヴ各店 （宝塚店・東京店・梅田店）
キャトルレーヴオンライン