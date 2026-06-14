6月14日、阪神競馬場で行われた1R・3歳未勝利（牝・ダ1800m）は、M.デムーロ騎乗の11番人気、アルビオン（牝3・栗東・笹田和秀）が快勝した。1馬身差の2着にタガノラヴズワン（牝3・栗東・平田修）、3着にラミアスペランツァ（牝3・栗東・宮地貴稔）が入った。勝ちタイムは1:55.9（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、フィデリス（牝3・栗東・坂口智康）は4着、2番人気で高杉吏麒騎乗、シャドウルーラー（牝3・栗東・藤岡健一）は8着敗退。

伏兵が低評価覆す

M.デムーロ騎乗の11番人気、アルビオンが波乱を演出した。スタートはやや遅れ気味となり、道中は後方からの競馬。それでも慌てることなくリズムを整えながらレースを進めた。向こう正面では外目からじわじわと進出。スタートのロスに加え、終始外を回る厳しい展開となったが、直線では力強い伸び脚を発揮した。最後までしっかりとした脚取りで前を追い詰めると、ゴール前できっちり差し切り。11番人気の低評価を覆す見事な勝利だった。

アルビオン 5戦1勝

（牝3・栗東・笹田和秀）

父：ダイワメジャー

母：アラピンタ

母父：Medicean

馬主：フジワラ・ファーム

生産者：フジワラフアーム