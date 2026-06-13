クルマのホイールを見ていると、商品名やスペック表に「17×8.5J +15 6H139.7」など、数字と記号の並んだ表記を見かける。これはホイールのサイズや仕様を表す記号だ。



純正ホイールと同じ大きさのものを選べば問題はないが、どうせホイールを変えるならインチアップしたり、ちょっと太いタイヤを履かせて、車両のイメージや走りをアップグレードしたいもの。





そんな時に必要不可欠となるのが、ホイールのサイズを表す表記をちゃんと読めるスキルだ。このホイールサイズを表す表記の意味をきちんと理解すれば、自分のクルマに合うホイールを選びやすくなる。

ここでは、ホイール初心者でもすぐに理解できるよう、表記の読み方をやさしく解説していこう。

1. ホイールサイズの基本表記：「17×8.5J」って何？

「17」＝ホイールの直径（インチ）

この数字は、ホイールの直径（外周サイズ）を表している。単位は「インチ」で、17とあれば17インチホイールという意味だ。装着するタイヤのサイズにも関係する、最も基本的な情報。

車両カテゴリー ホイールサイズの目安（インチ） 特徴・備考 軽自動車 12～15インチ 街乗り重視。小径で細いホイールが主流。カスタムでは14～15インチにすることも多い。 コンパクトカー 14～16インチ ヤリスやフィットなど。純正で15インチが多く、16インチでスポーティに見せることも可能。 ミニバン（小～中型） 15～17インチ シエンタやフリードなど。乗り心地とのバランスが重視される。 ミニバン（大型） 16～18インチ ノア／ヴォクシー／セレナ～アルファードクラス。見た目重視で19～20インチへのカスタムも多い。 セダン（普通車） 16～18インチ カムリ・クラウンなど。快適性とスポーティさのバランスを取ったサイズが多い。 SUV（小型） 16～17インチ ライズ、ヴェゼル、CX-3など。悪路性能とスタイルを両立。 SUV（中～大型） 17～20インチ RAV4、ハリアー、ランドクルーザーなど。カスタムで20～22インチにする例も。 クロカン系4WD 15～17インチ ジムニーやランクル70系など。タイヤを太く・高くするため小さめホイールで厚いタイヤが基本。 スポーツカー 17～20インチ GR86、フェアレディZ、シビックタイプRなど。軽量で高剛性なホイールが求められる。 ハイパフォーマンス車 19～21インチ スープラ、GT-Rなど。大径ホイール＋ワイドタイヤでトラクション向上を図る。

「8.5」＝リム幅（インチ）

「×8.5」は、ホイールのリムの幅（タイヤがはまる部分の幅）を表している。

このリム幅が広いほど、ワイドなタイヤを履けるが、クルマに干渉しないかを事前に確認する必要がある。

車両カテゴリー 一般的なリム幅（J） 備考・特徴 軽自動車 4.0J ～ 5.5J 細身のタイヤが基本。カスタムでは5.5J～6.0Jにする例も。 コンパクトカー 5.0J ～ 6.5J フィットやヤリスなど。16インチ＋6.0J～6.5Jが人気。 ミニバン（小～中型） 5.5J ～ 7.0J シエンタ・フリード等。5穴車両なら6.5J～7.0Jでワイドにする例も。 ミニバン（大型） 6.5J ～ 8.0J アルファード・ヴェルファイアなどは7.5J～8.0Jも一般的。 セダン（普通車） 6.5J ～ 8.0J クラウンやマークXなど。見た目重視で8.5Jを履く例もあり。 SUV（小型） 6.0J ～ 7.5J ライズやヴェゼルなど。純正は6.5J前後。オフ系なら太めにする傾向。 SUV（中～大型） 7.0J ～ 9.0J RAV4、CX-8、プラドなどは7.5J～8.5Jが一般的。 クロカン系4WD 6.0J ～ 8.5J ジムニー純正は5.5J、ランクル系は8.0J前後。太いタイヤを履くため8.5Jや9.0Jもよく使われる。 スポーツカー 7.0J ～ 9.5J GR86、シビックタイプR、フェアレディZなど。前後異サイズ（F：8.5J / R：9.5Jなど）もある。 ハイパフォーマンス車 8.5J ～ 11.0J GT-R、スープラ、ポルシェなど。ワイドタイヤでグリップを稼ぐ設計が多い。

「J」＝フランジ形状（タイヤが引っかかる部分の形）

「J」は、リムの立ち上がり部分（フランジ）の形状を表す記号。一般的な乗用車用ホイールはほとんどが「J」タイプだ。ほかにも「JJ」や「B」などがあるが、特殊車両向けが多いため、初心者は「J」と覚えておけば問題ない。

記号 名称・読み方 主な用途・特徴 J ジェー 最も一般的。乗用車・SUVの多くに採用されている。 JJ ダブルジェー オフロード車や4WD車によく使われる。Jよりフランジがやや太い。 B ビー 商用車や一部の古い車種向け。断面が直線的で、現在は少数派。 K ケー トラックや一部SUVで見られる。JJよりもさらに厚みのあるタイプ。 JK ジェーケー 特定車種向け。JとKの中間的なフランジ形状。 D、DC ディー、ディーシー 大型車や特殊用途向け。バスや大型トラックで使用。

2. インセット（オフセット）：「+15」ってどういう意味？

「+15」は、インセット（＝オフセットとも呼ばれる）を表している。

これは、ホイールの中心から取り付け面までの距離をミリ単位で表したもので、ホイールの「出面（でづら）」に大きく関わる。

「＋」プラスの数字 → 車体の内側に引っ込む 「－」マイナスの数字 → 車体の外側に張り出す

例：+15なら、ホイールの取り付け面がリムの中心より15mm外側にあるという意味。

この数値が合わないと、フェンダーからはみ出す・車体に干渉するといったトラブルが起きるので要注意だ。

インセット値の目安（mm） 特徴・傾向 主な用途・車両例 +50～+60前後 かなり内側に寄る（引っ込み気味） 軽自動車・FFコンパクト・純正ホイールに多い +40～+49 標準的な純正サイズ コンパクトカー／ミニバン／セダンで一般的 +30～+39 やや外に出る（ツライチ傾向） カスタムミニバン／SUV／セダン（社外ホイール） +15～+29 外に張り出す（ワイド感あり） クロカン車・オフロード仕様・ワイドタイヤ向け +0～+14 かなり外に出る（はみ出し注意） オーバーフェンダー車／極太タイヤ装着車向け ±0（ゼロ） 取り付け面がホイール中心と同一 ハイリフト4WD／競技用車両など －1～－30前後 極端に外へ張り出す ドリ車・極太ホイール／フルカスタム車など

3. ホール数とPCD：「6H139.7」って何？

「6H」＝ホイールの穴の数（＝ボルト穴）

「6H」はホイールにあいているボルト穴の数が5つあることを表す。

Hは「ホール（hole）」の略。乗用車では「4H」や「5H」が一般的で、車種によって異なる。

穴数（ホール数） 記号表記 主な車両カテゴリー 備考・特徴 4穴 4H ○○○○ 軽自動車、旧型コンパクトカー 軽くて小型の車に多い。PCDは100mmが主流。 5穴 5H ○○○○ 普通車全般、SUV、ミニバン 現在の標準。剛性とバランスに優れる。PCDは100/114.3が多い。 6穴 6H ○○○○ ランドクルーザー、ハイラックス、トラック系 強度が必要な大型車向け。PCDは139.7mmが主流。

「139.7」＝PCD（Pitch Circle Diameter）

「139.7」は、ホイールのボルト穴の中心を結んだ円の直径（単位：mm）を表す。これをPCD（ピッチ・サークル・ダイアメーター）という。

この数値がクルマ側の仕様と合っていないと、ホイールを取り付けることができないので非常に重要なポイントだ。

PCD（mm） 穴数（H数） 主な車両カテゴリー／代表車種 備考・特徴 100 4H・5H 軽自動車（N-BOX、ワゴンR）、フィット、ヤリス、インプレッサ（旧）など 国産車に多く使われる。軽量車向け。4Hと5Hの両方あり。 114.3 5H カローラ、クラウン、RAV4、ハリアー、ヴェゼル、スカイライン、ノア/ヴォクなど 現代の国産普通車・SUVの主流PCD。汎用性が高い。 139.7 5H・6H ジムニー（5H）、ハイラックス、ランクルプラド（6H）、旧型4WDなど トラック・SUV系に多く、強度重視の設計。 112 5H メルセデス・ベンツ、アウディ、フォルクスワーゲンなどの欧州車 欧州車の定番PCD。社外ホイール購入時は要確認。 120 5H BMW、MINI（5穴モデル）、一部トヨタ（スープラなど） BMW系列車種専用のPCDが多い。 127 5H ジープ ラングラー、グランドチェロキーなど アメリカ車に多いPCDサイズ。カスタム対応品も豊富。 130 5H ポルシェ（911・ボクスターなど） 専用設計。社外ホイールは限られる。 108 4H・5H プジョー、ボルボ、シトロエン、フォード（欧州仕様）など 欧州コンパクト車に多く使われる。

4. 表記のまとめと読み方の例

たとえば、

「17×8.5J +15 6H139.7」 という表記は以下のように読む：

ホイールの直径：17インチ リム幅：8.5インチ フランジ形状：J インセット：+15mm（やや内側に引っ込む） ボルト穴の数：6つ PCD：139.7mm（6穴で等間隔の円）

この表記を理解しておけば、ショップや通販サイトで自分の車に合ったホイールを探すのも簡単になる。

まとめ｜表記がわかればホイール選びは怖くない

一見ややこしく見えるホイール表記も、基本の意味さえ押さえれば難しくない。

見た目で選ぶ前に、まずは「サイズが合うかどうか」をチェックすることが、失敗しないホイール選びの第一歩である。

クルマのカスタムが初めてでも、この知識を持っていれば、安心してホイール選びを楽しむことができるだろう。