ホイールサイズの表記の意味知ってる？ 初心者でもわかる自動車用ホイールの表記の読み方
ホイールサイズの表記の意味知ってる？ 初心者でもわかる自動車用ホイールの表記の読み方
クルマのホイールを見ていると、商品名やスペック表に「17×8.5J +15 6H139.7」など、数字と記号の並んだ表記を見かける。これはホイールのサイズや仕様を表す記号だ。
純正ホイールと同じ大きさのものを選べば問題はないが、どうせホイールを変えるならインチアップしたり、ちょっと太いタイヤを履かせて、車両のイメージや走りをアップグレードしたいもの。
そんな時に必要不可欠となるのが、ホイールのサイズを表す表記をちゃんと読めるスキルだ。このホイールサイズを表す表記の意味をきちんと理解すれば、自分のクルマに合うホイールを選びやすくなる。
ここでは、ホイール初心者でもすぐに理解できるよう、表記の読み方をやさしく解説していこう。
1. ホイールサイズの基本表記：「17×8.5J」って何？
「17」＝ホイールの直径（インチ）
この数字は、ホイールの直径（外周サイズ）を表している。単位は「インチ」で、17とあれば17インチホイールという意味だ。装着するタイヤのサイズにも関係する、最も基本的な情報。
「8.5」＝リム幅（インチ）
「×8.5」は、ホイールのリムの幅（タイヤがはまる部分の幅）を表している。
このリム幅が広いほど、ワイドなタイヤを履けるが、クルマに干渉しないかを事前に確認する必要がある。
「J」＝フランジ形状（タイヤが引っかかる部分の形）
「J」は、リムの立ち上がり部分（フランジ）の形状を表す記号。一般的な乗用車用ホイールはほとんどが「J」タイプだ。ほかにも「JJ」や「B」などがあるが、特殊車両向けが多いため、初心者は「J」と覚えておけば問題ない。
2. インセット（オフセット）：「+15」ってどういう意味？
「+15」は、インセット（＝オフセットとも呼ばれる）を表している。
これは、ホイールの中心から取り付け面までの距離をミリ単位で表したもので、ホイールの「出面（でづら）」に大きく関わる。 「＋」プラスの数字 → 車体の内側に引っ込む 「－」マイナスの数字 → 車体の外側に張り出す
例：+15なら、ホイールの取り付け面がリムの中心より15mm外側にあるという意味。
この数値が合わないと、フェンダーからはみ出す・車体に干渉するといったトラブルが起きるので要注意だ。
3. ホール数とPCD：「6H139.7」って何？
「6H」＝ホイールの穴の数（＝ボルト穴）
「6H」はホイールにあいているボルト穴の数が5つあることを表す。
Hは「ホール（hole）」の略。乗用車では「4H」や「5H」が一般的で、車種によって異なる。
「139.7」＝PCD（Pitch Circle Diameter）
「139.7」は、ホイールのボルト穴の中心を結んだ円の直径（単位：mm）を表す。これをPCD（ピッチ・サークル・ダイアメーター）という。
この数値がクルマ側の仕様と合っていないと、ホイールを取り付けることができないので非常に重要なポイントだ。
4. 表記のまとめと読み方の例
たとえば、 ホイールの直径：17インチ リム幅：8.5インチ フランジ形状：J インセット：+15mm（やや内側に引っ込む） ボルト穴の数：6つ PCD：139.7mm（6穴で等間隔の円）
「17×8.5J +15 6H139.7」 という表記は以下のように読む：
この表記を理解しておけば、ショップや通販サイトで自分の車に合ったホイールを探すのも簡単になる。
まとめ｜表記がわかればホイール選びは怖くない
一見ややこしく見えるホイール表記も、基本の意味さえ押さえれば難しくない。
見た目で選ぶ前に、まずは「サイズが合うかどうか」をチェックすることが、失敗しないホイール選びの第一歩である。
クルマのカスタムが初めてでも、この知識を持っていれば、安心してホイール選びを楽しむことができるだろう。