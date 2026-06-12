ウエストランド河本太、衝撃のピンネタ「アンパイアバンパイアだ！」 登場前から笑い起こる
お笑いコンビ・ウエストランドの河本太が12日、都内で行われた『タイタンライブ』6月公演に出演。衝撃のピンネタを披露した。
【写真】河本太は衝撃のピンネタ！今回も多彩なラインアップ
河本の登場がテロップで予告されるや否や、会場から笑い声が。拍手を受けながら登場すると「吾輩はアンパイアバンパイアだ。吾輩は人間の血を吸って生きている。けれど、貴様ら人間の最近の血はまずい！おそらくストレスが原因だろう。それらがアウトがセーフかジャッジしていってやろう」と声色を作って呼びかけた。自分が描いたフリップを丁寧に説明していきながら、渾身のネタを披露していった。
1996年より2ヶ月に1度、東京銀座で行われる『タイタンライブ』。爆笑問題をはじめ、人気芸人達による同ライブは2009年より、リピート無し、一度限り、『爆笑問題with タイタンシネマライブ』として、全国のTOHOシネマズ系映画館全27館にて同時生中継している。今回は今年3月にグランドオープンしたばかりのTOHOシネマズ大井町にて特別上映が決定し、全28館での上映となった。
同ライブにはそのほか、爆笑問題、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、河本太（ウエストランド）、脳みそ夫、あさひ、まんじゅう大帝国、春とヒコーキ、藤元達弥、レーズンダイナマイト、ゲストに南海キャンディーズ、三四郎、豆鉄砲、サルベース、BOOMER＆プリンプリンが登場した。
【写真】河本太は衝撃のピンネタ！今回も多彩なラインアップ
河本の登場がテロップで予告されるや否や、会場から笑い声が。拍手を受けながら登場すると「吾輩はアンパイアバンパイアだ。吾輩は人間の血を吸って生きている。けれど、貴様ら人間の最近の血はまずい！おそらくストレスが原因だろう。それらがアウトがセーフかジャッジしていってやろう」と声色を作って呼びかけた。自分が描いたフリップを丁寧に説明していきながら、渾身のネタを披露していった。
同ライブにはそのほか、爆笑問題、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、河本太（ウエストランド）、脳みそ夫、あさひ、まんじゅう大帝国、春とヒコーキ、藤元達弥、レーズンダイナマイト、ゲストに南海キャンディーズ、三四郎、豆鉄砲、サルベース、BOOMER＆プリンプリンが登場した。